Eco

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Günstiger wohnen: die Angebote der Wohnbaugenossenschaften

Wer heute eine Wohnung sucht, stellt fest, dass Wünsche und Realität weit auseinander liegen. Vor allem in Österreichs Landeshauptstädten ist Wohnen für Jungfamilien oft schwer leistbar. Unter 1.000 Euro Monatsmiete ist kaum eine 75 Quadratmeter große Immobilie zu finden. Eine günstige Alternative zu privaten und gewerblichen Anbietern sind die 186 gemeinnützigen Bauvereinigungen, die sogenannten Wohnbaugenossenschaften. ECO zeigt an einigen Beispielen, was das Wohnen in Genossenschaftsbauten unterscheidet und warum dort die Mieten um bis zu 23 Prozent billiger sind. Bericht: Werner Jambor