heute konkret

Druch die Sendung führt Münire Inam

Eine aktuelle AK Auswertung von 75 schriftlichen KonsumentInnenanfragen zu Reiseversicherungen zeigt: Jede zweite Anfrage zu Reiseversicherungen in der AK KonsumentInnenberatung dreht sich um die Reise-Stornoversicherung. Grund dafür ist, dass im Kleingedruckten von Reiseversicherungen oft Fallen lauern - so die Aussage der Arbeiterkammer Wien. Judith Langasch zeigt heute auf, worauf Sie bei einem Abschluss einer Reisestorno-Versicherung achten sollten.

5G-Netz

Die Datenmengen, die im mobilen Netz versendet werden verdoppeln sich von Jahr zu Jahr. Das derzeitige LTE-Netz erlaubt Nutzern fast überall in Österreich einen perfekten und schnellen Empfang. Aber demnächst wird auch dieses Netz an seine Grenzen gelangen.

Schon jetzt sieht man sich in vielen anderen Ländern das 5G-Netz an und testet es ausführlich. Wann das schnelle Datennetz in Österreich - das auch Stahlbeton durchdringen kann - kommt, hat Marvin Wolf nachgefragt.