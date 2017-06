heute leben

Pfingstwetter | Repair Cafe Wien | Die Unbezahlbaren: Le+O Caritas Mödling | Wirtschaft: Roaming Gebühren in der EU | Über Österreich: Georg Riha | Autoimmunerkrankung: Lichen sclerosus | Molekularbiologe Fritz Treiber: Detox | Handgefertigter Schmuck: Körperketten | Tischdekorationen für die Sommerparty | Stargast: Harald Savas

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Unsere ORF-Wettermoderator Marcus Wadsak verrät uns heute wie das Wetter am langen Pfingswochenende wird.

"Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft" so sagt man gerne. Und genau diesem Trend wollen mittlerweile viele Sozialprojekte entgegenzuwirken. Reparieren statt entsorgen lautet das Motto! Zum Beispiel auch im "Repair Cafe" im 3. Wiener Gemeindebezirk wo unser Reporter Jan Matejcek heute vorbei geschaut hat.

Unglaubliche 14 Tonnen Lebensmittel pro Woche werden beim Projekt Leo der Caritas an armutsbetroffene Familien ausgegeben. Möglich ist das nur, weil sich hier mehr als 1000 Freiwillige engagieren. Eine dieser Freiwilligen ist die Niederösterreicherin Ulrike Pohl. Elisabeth Engstler hat der Pensionistin bei der wöchentlichen Lebensmittelausgabe in Mödling über die Schulter geschaut.

Wirtschaft: Roaming Gebühren in der EU

Telefonieren mit dem Handy im Ausland wird billiger. Und zwar genau heute in zwei Wochen. Ab dem 15. Juni werden die Roaminggebühren in der ganzen EU abgeschafft. Das heißt: innerhalb der EU gelten im Ausland dieselben Tarife wie in Österreich. Aber es gibt auch Ausnahmen. Mit Christoph Varga, Leiter der ZIB-Wirtschaftsredaktion, gehen wir das Punkt für Punkt durch.