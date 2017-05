STÖCKL.

Nach einem Jahr Pause findet am 10. Juni wieder der „Life Ball“ statt. Organisator Gery Keszler engagiert sich nun schon seit 25 Jahren im Kampf gegen HIV und Aids. In der Eröffnungsrede 2015 sprach er erstmals öffentlich über seine eigene HIV-Infektion. Wie hat sich sein Leben dadurch verändert? In STÖCKL. gibt Keszler auch Einblicke in seinen Alltag abseits der Glitzer- und Glamourwelt: Der gelernte Feinmechaniker, der einst als Opalschürfer in Australien tätig war, besitzt schon seit Jahren einen Bauernhof im Südburgenland.



Die Unternehmerin Eveline Steinberger-Kern gehört dem „Life Ball“-Team als Beraterin an. Hauptberuflich hat sie sich der Energiewende verschrieben. Die Gattin des Bundeskanzlers Christian Kern fördert mit ihrer Firma Start-ups, die sich mit neuen Ideen zu einer umweltfreundlichen Energieversorgung befassen.



Anlässlich des aktuellen ORF-Programmschwerpunkts zum Thema Klimawandel ist auch Manuel Bornbaum zu Gast, der mit seinem Start-up „Hut & Stiel“ Abfall wiederverwertet, indem er aus altem Kaffeesud edle Speisepilze züchtet. Mit diesen beliefert der junge Oberösterreicher Wiener Spitzenrestaurants wie das „Steirereck im Stadtpark“.



Salondame Sissy Strauss hat über 40 Jahre lang die internationalen Opernstars an der New Yorker MET betreut und auch zu sich nach Hause eingeladen – ihre Pasta-Partys sind legendär. Vor zwei Jahren ist sie mit ihrem Mann nach Wien heimgekehrt und hat auch die Salonkultur zurückgebracht.