*Klaus Doldinger über "Tatort" & sein Lebenswerk/*Zoë live im Wiener Metropol/*Academy of Life - Gala mit André Heller

Echte Krimi-Fans können seine Melodien im Schlaf summen. Der deutsche Saxofonist komponierte mitunter das „Evergreen“ der Kultserie „Tatort“. Heute Abend wird der 81-Jährige für sein Lebenswerk mit dem Echo Jazz in Hamburg ausgezeichnet - Beweis genug, dass Doldinger kein "One-Hit-Wonder" ist.

*Academy of Life-Gala mit André Heller

Gestern lud die "Academy of Life" zu einem Abend mit André Heller in die Siemens City. Dort lauschten angehende ManagerInnen den Erzählungen des Lebemannes über Innovationen, Erfolge und Niederlagen. Am Ende war man sich einig, ob Kunst oder Wirtschaft: Die innere Stimme irrt selten.