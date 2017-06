ZIB

Ex-Vizekanzler und ÖVP Chef Alois Mock ist gestorben / Im Eurofighter EU-Ausschuss verteidigt Darabos seinen EADS Vergleich / Der Beschäftigungsbonus der Regierung soll am 1. Juli kommen / Heute Abend will Donald Trump seine Entscheidung über das Klimaabkommen bekannt geben / Im Wiener Gemeinderat wird der Beschluss zum Hochhaus am Heumarkt gefasst