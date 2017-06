Zeit im Bild

Ex-Vizekanzler und ÖVP Chef Alois Mock ist gestorben - Arbeitslosigkeit in Österreich sinkt weiter. Aber immer noch sind fast 400.000 ohne Job / Der Beschäftigungsbonus der Regierung soll am 1. Juli kommen / Im Eurofighter-U-Ausschuss verteidigt Darabos seinen EADS Vergleich / Heute Abend will Donald Trump seine Entscheidung über das Klimaabkommen bekannt geben / Vor den Parlamentswahlen in Großbritannien holt die Labour-Partei in den Umfragen auf / Christian Kolonovits und sein neues Musical über Vivaldi