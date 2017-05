In einer neuen Folge der beliebten "Ein Sommer in..."-Reihe begibt sich Katrin Gutmann (Katja Weizenböck) nach Prag, um eine App namens "Sorry" vorzustellen. Dass sie selbst allen Grund hat, sich bei jemandem zu entschuldigen, verrät sie dabei nicht. Katrin hat ihrer Tochter Jana (Laura Preiss) verschwiegen, dass ihr wahrer Vater der gebürtige Tscheche Richard Kral (Tomáš Hanák) ist. Nun nutzt Karin den Kurztrip, um nach Richard zu suchen. Was sie nicht weiß: auch ihre Tochter Jana hat sich in die tschechische Hauptstadt aufgemacht, um ihren Vater ausfindig zu machen.



Ein sympathisches Darstellerteam, bilderbuchschöne Ansichten von Prag und eine berührende Story machen auch diese Folge zu einem wahren Leckerbissen für Freunde locker-leichter Familien-Unterhaltung.