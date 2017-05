Seitenblicke

*Christian Kern - Buchpräsentation von Robert Misik/*Wiener Festwochen: "Haircuts by Children"/*Cecilia Bartoli wird für "Ariodante" zum Mann

Bei sommerlichen Temperaturen stellte Journalist & Kanzlerfreund Robert Misik gestern Abend im Bruno-Kreisky-Forum das erste Buch über Christian Kern vor. Ein politisches Porträt, das ohne Bilder auskommen musste. Was es damit auf sich hat, wir verraten es.

Bei den diesjährigen Wiener Festwochen kommen auch die kleinen Gäste auf ihre Kosten. Die kanadische Künstlergruppe "Mammalian Diving Reflex" lässt in ihrer experimentellen Performance Kinder mit der Schere an die Haare Freiwilliger. Wer den Traum als Star-Figaro lieber nicht verfolgen sollte: Sehen Sie selbst!

In Salzburg dreht sich kommendes Wochenende wieder alles um die Pfingstfestspiele. Wir haben die italienische Opernsängerin Cecilia Bartoli vorab besucht, und ihre Verwandlung zum Mann für Händels "Ariodante" miterlebt. Wem sie in ihrer "Hosenrolle" ähnelt, erfahren Sie in den Seitenblicken.