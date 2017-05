heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Martina Rupp

157.000 Tonnen Lebensmittel landen in Österreich pro Jahr im Müll. Umgerechnet sind das 300 Euro pro Haushalt, die buchstäblich weggeworfen werden. Seit Jahren zeigen wir in "heute konkret" die Schwachstellen aber auch die Initiativen in Sachen Lebensmittelverwertung auf. Nun soll ein Pakt den Handel zu weiteren Maßnahmen verpflichten. Judith Langasch mit den Details

Luftverschmutzung

In den letzten Jahrzehnten ist in Österreich viel getan worden, um die Luftverschmutzung zu reduzieren: Fabriken benötigen Filteranlagen oder Autos müssen einen Katalysator besitzen. Doch was helfen solche Maßnahmen, wenn in manchen Regionen der Welt keine so strengen Regeln gelten wie bei uns? Markus Waibel mit einem Blick auf die Schadstoffwolken über uns.

Mehr zum Thema Luftverschmutzung sehen Sie heute im WELTjournal + mit dem Titel „Megasmog - Städte in Atemnot“, ab 23.05 Uhr ORF2.