Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Die schönste Frau im Burgenland ist die 22jährige Margot Pölz aus Lackendorf im Bezirk Oberpullendorf. Bemerkenswert ist, dass sich die junge Miss im Kuhstall genau so wohlfühlt und behauptet wie auf dem Laufsteg.

Im Rahmen unseres Klimaschwerpunktes kommen wir heute zu einem Exoten - dem Oleanderschwärmer! Dieser versucht seit Jahrhunderten seinen Lebensraum auszuweiten. Von seiner ursprünglichen Heimat, den Tropen, stößt er bei seinen Wanderflügen über das Mittelmeer immer weiter in den Norden vor. Bei uns wurde dieser Falter schon gesichtet. Noch überlebt er unsere Winter nicht, aber das könnte sich ändern.

300 Jahre alte Apotheke

Seit 300 Jahren werden in der Apotheke in Mariazell Heilmittel nach alten Rezepturen erzeugt. Alle Arzneien werden dort auf Basis von Heilkräutern der Umgebung hergestellt. Wir haben uns für Sie in den altehrwürdigen Räumlichkeiten umgesehen.