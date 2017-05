Die Barbara Karlich Show Ich lasse mir nichts verbieten

Braucht jede Gemeinschaft Regeln, Gebote und Verbote um funktionieren zu können und nicht im Chaos zu versinken, oder könnte man das gesellschaftliche, familiäre und partnerschaftlichen Zusammenleben nicht besser mit mehr Kommunikation regeln, weil Verbote doch oft nur das Gegenteil von dem bewirken, was erreicht werden soll?

Thomas, 49, Kellner aus der Steiermark,

spricht sich in allen Bereichen gegen Verbote, Gebote und Gesetze aus, egal ob es sich um Straßenverkehr, Erziehung oder Partnerschaft handelt. "Wenn wir aufhören würden ständig alles zu verbieten, wären wir in der Entwicklung schon viel weiter und könnten mit Drohnen durch die Lüfte brausen. Wir bräuchten keine Straßen und könnten das Land für Häuser und Grünflächen nutzen." Thomas meint:

"Verbote richten einen hohen wirtschaftlichen und menschlichen Schaden an."