Der Winzerkönig Das Angebot

Im Gemeinderat kommt Georg Plattner wegen seines Alleingangs in Sachen Schloss Bergham so massiv unter Druck, dass er schließlich sein Amt nieder legt. Kleine Genugtuung für ihn ist, dass er Thomas Stickler durch seine Interventionen bei der Bank anscheinend endgültig in den Konkurs getrieben hat. Thoms versucht eine Bank zu finden, die ihm sein Finanzloch zwischenfinanzieren will. Als Retter in der Not könnte sich sein ehemaliger Chef Janeke aus Frankfurt erweisen, der Thomas ein äußerst lukratives Angebot macht, das diesen aber für ein Jahr von seinem Weingut weg ins Aulsland führen würde. Thomas fällt die Entscheidung nicht leicht. Im letzten Augenblick kann sich Thomas durchsetzen und den Verkauf des Gasthofes Stickler verhindern, wissend dass dies seiner Mutter Hermine den Lebensnerv gezogen hätte. Und nachdem Hermine den Heiratsantrag von Gottfried angenommen hat, steh einem Happy End nichts mehr im Wege.