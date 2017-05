Universum Eisige Welten - Das Reich der Kälte im Bann des Klimas

Das Leben an den Polen ist hart und rau, wer in diesen unwirtlichen Breitengraden überleben will, muss ganz besondere Überlebensstrategien entwickeln. Die UNIVERSUM-Doku "Eisige Welten - Das Reich der Kälte im Bann des Klimas" zeichnet ein eindrucksvolles Portrait der arktischen und antarktischen Wildnis. Die spektakulären Perspektiven der bizarren, von Kälte geformten Landschaften geben Einblick in atemberaubende Lebenswelten - über und unter dem "ewigen" Eis. Dessen Tage sind allerdings gezählt, und die beschleunigten klimatischen Veränderungen zeigen eine Welt in Bewegung, die Verlierer aber auch Gewinner hervorbringen wird.

Bearbeitung: Birgit Peters