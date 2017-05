heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Universum: Eisige Welten

Ein ganzes Drittel unserer Erde ist eine Welt aus Kälte und Eis, und dennoch sind Arktis und Antarktis den meisten von uns so unbekannt wie ein fremder Planet. Das Leben an den Polen ist hart und rau, und wer in diesen unwirtlichen Breitengraden überleben will, muss ganz besondere Überlebensstrategien entwickeln. Atemberaubend sind auch die bizarren, von Kälte geformten Landschaften - einzigartige Lebenswelten. Dessen Tage sind allerdings gezählt, und die beschleunigten klimatischen Veränderungen zeigen eine Welt in Bewegung, die Verlierer aber auch Gewinner hervorbringen wird.