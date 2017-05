Die Säulen der Erde (3) Teil 3 des TV-Events

Inhalt - Teil 3

Um Aliena zu schaden, beschließt William Kingsbridge anzugreifen. Dabei kommt es zu unerwarteten Verlusten. Jack, inzwischen Mönch, und Alfred, neuer Bauleiter, schaffen es nicht, ihre Streitigkeiten beizulegen. Aliena muss sich deshalb zwischen ihrer Liebe zu Jack und dem Eid, den sie ihrem Vater geschworen hat, entscheiden. Als es daraufhin zu einem weiteren Unglück in Kingsbridge kommt, zieht es Jack in die Ferne. Waleran hingegen sieht endlich eine Chance, Philip seiner Position zu entheben.



Koproduktion TANDEM COMMUNICATIONS/ORF



Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung