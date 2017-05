ZIB 2

GB-Wahl: Mays Vorsprung sinkt

In neun Tagen wählen die Briten ein neues Unterhaus. Der anfangs komfortable Vorsprung von Premierministerin Theresa May ist in den vergangenen Tagen drastisch dahingeschmolzen. Zwischen ihr und dem ultra-linken Labour Herausforderer Jeremy Corbyn liegen nur noch 6 Prozentpunkte. Die ZiB2 fasst die Highlights des TV-Duells zwischen May und Corbyn zusammen. Außerdem: Eine Reportage aus Chester, eine der wenigen Städte im Nordwesten Englands, die gegen den Brexit gestimmt hat.