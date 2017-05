Ich bin eine Art König - Claus Peymann zum 80. Geburtstag

In dem einstündigen anekdotenhaften Gespräch mit Christian Ankowitsch erzählt Peymann über diese Metamorphose. Der einst meistgehasste Künstler wird beim Spaziergang in der Wiener Innenstadt nicht mehr angespuckt, sondern muss seinen Fans Autogramme geben. Peymann selbst fühlt sich mittlerweile als halber Österreicher, der sich in die Sprachmelodie und Klangfarbe des Landes verliebt hat. Und niemand will ihn mehr aus Wien jagen.