Die Promi Millionenshow

Wenige Tage bevor in Wien der Life Ball über die Bühne geht, stellen vier Prominente ihr Wissen auf die Probe und versuchen für den guten Zweck möglichst viele Fragen zu beantworten.

Chris Lohner, die keine Angst hat sich zu blamieren. "Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Allgemeinwissen. Es versteht sich von selbst, dass ich für den guten Zweck so erfolgreich wie möglich sein möchte."

Model Barbara Meier liegt der Lifeball am Herzen. Über ihr Wissen und ihr Ziel für die Show verrät sie: "Ich bin gut in Physik, Chemie und Mathematik. Ich möchte für den Lifeball so viel wie möglich gewinnen und deshalb setze ich mich selbst unter Druck."