heute leben

Seltene Baumarten | Haus der Zukunft | Angeborene Muskelerkrankung bei Kindern | Design-Brillen aus Holz | 50 Jahre Taschenrechner | "Moodboards" | Barbara Rett trifft Michael Lakner | Stargast: Herbert Dutzler

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Seltene Baumarten

Haus der Zukunft Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Häuser in der Zukunft ausschauen könnten? Wohin der Trend geht? In der Nähe von Linz steht das erste 100% ökologische Plus-Energie-Haus Österreichs. Dieses Haus produziert mehr Energie, als der derzeitige Mieter verbrauchen kann. Wofür dieses Energie-Plus verwendet werden kann und wie es sich in einem solchen Haus lebt haben wir uns für Sie angeschaut.

Angeborene Muskelerkrankung bei Kindern Für Kinder, die an einer angeborenen Muskelerkankung leiden, gibt es jetzt neue Hoffnung. Es kommen die ersten gentechnischen Medikamente auf den Markt, die direkt in den Krankheitsprozess eingreifen. Sie können zwar nicht heilen, aber das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen. Dazu begrüßen wir heute bei uns Univ.-Prof. Dr. Günther Bernert, er ist Kinderarzt und Leiter der Kinderabteilung im Kaiser-Franz-Josef-Spital.

Design-Brillen aus Holz Mittlerweile sind Billen nicht mehr nur Sehbehelfe, sondern auch Modeaccsessoires. Es gibt die unteschiedlichsten Formen und Designs. Vier junge Oberösterreicher haben sich zum Ziel gesetzt, die etwas andere Brille zu designen. Der Weg bis zum Erfolg war weit, aber sie haben es geschafft und bereits zwei wichtige Desingpreise gewonnen. Wir haben das Quartett in Linz besucht.

50 Jahre Taschenrechner Wie die Zeit vergeht - der Taschenrechner ist auch schon wieder 50. Ein amerikanisches Wirtschaftsmagazin bezeichnete ihn damals als heißesten Verkaufsartikel seit dem Hula Hoop-Reifen. Das war 1967 und sollte sich als grobe Fehleinschätzung herausstellen, denn schon 25 Jahre später bekam man Taschenrechner als Gratiszugabe beim Kauf von 20 Batterien. Umso spannender ist ein Blick zurück in die späten 1960er Jahre: In eine Zeit lange vor Smartphones, Tabletts und vor allem APPs.

"Moodboards" Unter dem Motto „Visualisiere deine Ideen“ präsentiert unsere Einrichtungs- und Dekorationsexpertin Alexandra Zuckerstätter heute leichte Möglichkeiten um selbst ein Moodboard zusammenzustellen.

Barbara Rett trifft Michael Lakner Michael Lakner ist der neue künstlerische Leiter der Bühne Baden. Davor war er von 2004 an Intendant und Geschäftsführer des Lehar Festivals Bad Ischl. Barbara Rett hat den Neo-Intendanten in Baden besucht und sich dabei auch in ihre eigene Kindheit in der Operettenstadt erinnert.

Stargast: Herbert Dutzler Quer durch Österreichs Bundesländer zieht sich eine Spur des Todes. In der scheinbar so idyllischen Provinz fließt das Blut in Strömen - Leser und Fernsehzuschauer lechzen nach frischen Verbrechen. Die Autoren wissen das und morden weiter. So auch der Oberösterreicher Herbert Dutzler, der mit seinem aktuellen Krimi auch schon die Bestseller Listen anführte. Der ehemalige Lehrer hat sich mit seinen Ausseer Land Romanen an die Spitze der österreichischen Krimiautoren gemordet. Wir freuen uns auf unseren heutigen Stargast Herbert Dutzler.