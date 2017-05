heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Die Bäder füllen sich wieder und so gut wie jeder macht ein Erinnerungsfoto für Facebook oder andere soziale Medien. Doch wie sieht es hier mit den Fotorechten aus? Oft sind ja auch völlig unbeteiligte Personen auf den Fotos zu sehen - darf man diese dann auch posten? Judith Langasch erkundigt sich, wie die rechtliche Situation geregelt ist.

Mutter Erde

Im Dezember 2015 haben sich in Paris 195 Staaten verpflichtet, der von Menschen verursachten Erderwärmung deutlich entgegenzuwirken. Die Länder haben sich das Ziel gesetzt, den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 Grad zu begrenzen. Da die zunehmend steigende Kohlenstoffdioxid-Konzentration zum so genannten Treibhaus-Effekt führt, müssen die Unterzeichnerstaaten nun Maßnahmen setzen, den CO2-Ausstoß – etwa durch Industrie oder Verbrennungsmotoren - drastisch zu reduzieren. Wie das genau funktionieren soll führt allerdings zu heftigen Diskussionen – noch dazu wo es scheint, dass es die USA nunmehr mit dem Klimaschutz nicht ganz so ernst nehmen. Wir erklären die wichtigsten Begriffe zum Themenkreis "Klimawandel" und diskutiert mit Prof. Helga Kromp-Kolb der führenden Klimaforscherin Österreichs.