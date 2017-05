Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden geplanten Themen:

*) Mit der Schulakademie feierte das BG/BRG für Slowenen in Klagenfurt/Celovec sein 60. jähriges Bestandjubiläum

*) Der Verfassungsausschuss des Kärntner Landtages lud zur öffentlichen Sitzung. 14 Auskunftspersonen wurden zur Verfassungsreform geladen, unter ihnen Vertreterinnen und Vertreter der Kärntner Slowenen, die ein Bekenntnis zu beiden Landessprachen ablegten.

*) Im Monat Mai wird im Kalender der Bäuerlichen Bildungsgemeinschaft/KIS die Familie Cuderman aus Ebriach/ Obirsko vorgestellt.

*) Kleine Kinder, große Kinder und ganz viel Musik - Das Kinder- und Jugendkonzert in Keutschach/Hodiše hat auch heuer wieder begeistert.

*) Schlagerspiel in der Kärntner Liga - der Führende, die WAC Amateure haben den zweiten, den Slowenischen AK zu Gast



Moderation: Mira Grötschnig-Einspieler

Redaktion: Marijan Velik

Bis 14.00 Uhr