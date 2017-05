Seitenblicke

Der Film "Good Sheperds" hatte nun in Wien Weltpremiere. Es wird eine Geschichte über die Weltreise der Wiener Sängerknaben erzählt, die auch bei Jane Goodall lernen, wie verbindend Musik ist.

*"Die Allee" eröffnete im Wiener Prater

In der Hauptallee im Wiener Prater eröffnete dieser Tage das BBQ-Lokal "Die Allee" mit einem Smoker in Lokomotivform. Dieser erinnert ein wenig an die Liliputbahn und ist Wiens größter Smoker.