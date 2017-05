Mein verrücktes Jahr in Bangkok

Spritzige Familienkomödie mit Christine Neubauer und Bernhard Schir. Ein verlockendes Jobangebot im fernen Bangkok sorgt bei Familie Kremer für Begeisterungsstürme, bald folgt allerdings die Ernüchterung. Vor allem Ehefrau und Mutter Sabine hat so ihre liebe Not mit den ungewohnten Lebensumständen und fremden Sitten in der thailändischen Metropole.



Freudig sagt Unternehmensberater Christof Kremer zu, als ihm für ein Jahr eine lukrative Stelle in Bangkok angeboten wird. Auch seine Frau Sabine und seine Tochter Emma blicken dem unerwarteten Umzug ins sonnige Thailand begeistert entgegen. Doch ihr Enthusiasmus verfliegt rasch: Die angemietete Villa erweist sich als Baustelle, das Chaos in der Millionenstadt sorgt für Befremden und Christof hat vor lauter Arbeit kaum noch Zeit für seine Liebsten. Als Christofs fesche Dolmetscherin schließlich auch noch unverhohlenes Interesse an ihm zeigt, scheint insbesondere Sabine alles über den Kopf zu wachsen.