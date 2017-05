Aufgetischt am Sonntag Das Kleinwalsertal

Kultur ist im Kleinwalsertal vor allem das, was die Menschen in Gemeinschaft selbst tun, im Gegensatz zu einer Kultur, die nur konsumiert wird. Die Nähe zur Bunderepublik Deutschland erfordert Hochwertiges in jede Richtung. Was nicht selbst erzeugt wird, kommt in bester Qualität aus Vorarlberg und dem Allgäu.