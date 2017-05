Dobar dan Hrvati

Das Wochenmagazin für die burgenländischen Kroaten mit folgenden geplanten Themen:

*) Neuer Hochwasserschutz in Wulkaprodersdorf vorgestellt

*) Wallfahrt mit Bischof nach Zagreb

*) Karaokesingen in NMS Großpetersdorf

*) Theaterpremiere in Neudorf







Moderation: Viktoria Palatin

Redaktion: Jurica Csenar