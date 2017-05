Traditionsreiches Österreich Teil 4

Die Sendung macht sich auf die Spur von Menschen, die mit großer Leidenschaft regionales Brauchtum pflegen.



Hubert Weingärtner gehört zu den letzten seiner Zunft, er arbeitete als Sensenschmied in Micheldorf in Oberösterreich. In einem Museum wird dort die Geschichte dieses Handwerkes bewahrt, ebenso wie der Verein „Arche Noah“ in Niederösterreich das Wissen über alte Nutzpflanzen hegt und pflegt. Saatgut von über 5.000 Nutzpflanzen ist hier archiviert und wird ständig vermehrt, längst vergessene Gemüse- und Obstsorten werden kultiviert und so vor dem Aussterben bewahrt.