Natur im Garten Duftende Bl├╝tenpracht

In der Gartenpraxis widmet sich Karl Ploberger den Kletterpflanzen, die ausgesprochen vielseitig einsetzbar sind. Sie überziehen eine Hausfassade, Pergola oder einen hohen Baum mit einem dekorativen Blütenkleid und verwandeln langweilige Sichtschutzwände in lebendiges Grün. Da es für alle Lichtverhältnisse passende Arten gibt, muss man in keinem Garten auf diese Multitalente verzichten. So vielfältig wie die Palette der Kletterpflanzen, so vielfältig ist auch die Art und Weise, wie sie sich am Untergrund festhalten oder in die Höhe klettern. Für die, die ein Klettergerüst zum Festhalten benötigen, zeigt der Biogärtner wie man dieses einfach anfertigen kann.



Floristin Marlene macht ein Gesteck, das wenig Platz braucht und trotzdem Eindruck macht. Sie zaubert aus roten Ranunkel, roten Hartriegelstielen, grünen Bartnelken und Knöterich ein kleines Blumenparadies.