Musik und gutes Essen haben eines gemeinsam: man kann beides in vollen Zügen genießen und tut es umso mehr, wenn der Genuss durch das entsprechende Ambiente unterstützt und bereichert wird.

Auch Donna Leon , Venedigs bedeutendste Krimiautorin darf in der Dokumentation nicht fehlen, denn sie ist eine kundige Liebhaberin barocker Musik und eine Expertin der Oper des 17. und 18. Jahrhunderts.

Farbenprächtige Bilder, opulente Blicke in die venezianische Küche und musikalische Ausflüge in alte Palazzi und Kirchen versetzen den Zuschauer ganz leicht in einen Zustand romantischer Träumerei.



Gestaltung: Georg Madeja