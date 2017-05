IM ZENTRUM Die Welt des Donald Trump - Präsident oder Showmaster?

Acht Tage, fünf Länder, viele Lehren. Vier Monate nach seinem Amtsantritt reist der neue amerikanische Präsident Donald Trump durch die halbe Welt und hat das diplomatische Parkett zwischen Präsidenten, Regierungschefs, Papst und Königen betreten. Trump hat sich zu Beginn seiner Amtszeit als Befürworter des Brexit und als großer EU-Skeptiker in Szene gesetzt. Nun zeigt er sich besorgt, dass als Folge des Brexit amerikanische Arbeitsplätze verloren gehen. Die NATO war für Trump vor einiger Zeit noch „obsolet“, jetzt soll die westliche Verteidigungsallianz der Anti-IS-Koalition beitreten.

Wie steht es nach den ersten persönlichen Gesprächen wirklich um das Verhältnis USA und der EU? Welche Rolle spielt Russland? Auf dem G7-Gipfel, dem Treffen der mächtigsten Wirtschaftsnationen wird über Terror, Klimawandel, Handelsverträge, Steuerpolitik geredet. Wird sich Trump mit seinem Motto „America first“ durchsetzen? Bricht er Geheimdienst-Regeln mit Absicht? Geht sein Plan auf, mit seiner ersten Auslands-Tour in den Nahen Osten und nach Europa von den Russland-Ermittlungen und den immer neuen Skandalen in den USA abzulenken? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:



Harald Kujat

ehem. Vorsitzender des NATO-Militärausschusses in Brüssel



Eva Nowotny

Ex-Botschafterin in den USA



Reinhard Heinisch

Politikwissenschafter, USA-Experte



Gert-René Polli

Experte für Sicherheit und Überwachung



Raphael M. Bonelli

Psychiater und Autor



