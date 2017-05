Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol Watt und Wadln - Der Höhenflug der E-Bikes

400.000 Fahrräder wurden im vergangenen Jahr in Österreich verkauft, jedes fünfte war ein E-Bike. E-Bikes erobern längst nicht nur die Städte, auch immer mehr Mountainbiker sind mit Akku-Power unterwegs in die Berge. Vom E-Bike Boom profitieren aber nicht nur Hüttenwirte und Ausflugsgasthäuser auch der Sportartikel- und Fahrradhandel jubelt. Und heimische Unternehmen liegen bei der Entwicklung weltweit vorne. Doch in die Euphorie mischen sich auch kritische Töne. Naturschützer beklagen, dass die steigende Zahl von Mountainbikes mit E-Antrieb Wälder und Bergwege zunehmend belastet. Was also bringt der E-Bike Boom in den nächsten Jahren mit sich? Antworten darauf gibt das Österreich Bild "Watt und Wadln" aus dem Landesstudio Tirol, gestaltet von Günther Schimatzek.