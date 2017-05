Pressestunde mit Dr. Pamela Rendi-Wagner, Bundesministerin für Gesundheit und Frauen, SPÖ

Am 8. März, dem internationalen Frauentag, ist Pamela Rendi-Wagner als neue Frauen- und Gesundheitsministerin angelobt worden. Die 46-jährige Ärztin und frühere Sektionsleiterin trat die Nachfolge der verstorbenen Sabine Oberhauser an. Was sind die Pläne der neuen Ministerin für die Zukunft der Gesundheitsversorgung Österreichs? Warum legt sie Wert auf die Erhöhung der Impfquoten? Wie will sie die Gleichstellung von Mann und Frau vorantreiben? Warum unterstützt Rendi-Wagner das geplante neue Frauenvolksbegehren? Und wie beurteilt das frisch gebackene SPÖ-Mitglied den Zerfall der Koalition und den Zustand ihrer Partei vor der Neuwahl?



Die Fragen stellen:



Christian Nusser

„Heute"



und



Brigitte Handlos

ORF





