Erlebnis Österreich Alles was Recht ist - Streifzug durchs südliche Waldviertel

Die Ysperklamm und die Basilika Maria Taferl, Schloss Artstetten, das Mohndorf Armschlag, Gutenbrunn und Bad Traunstein: Das sind die sechs "Waldviertel-Stationen", die die Nö Landesausstellung 2017 in Schloss Pöggstall ergänzen und abrunden.Sie sind ebenso Thema eines "Erlebnis Österreich" wie die noch bis November geöffnete Ausstellung selbst: "Alles was Recht ist" erzählt die Geschichte der Rechtsprechung und wie Regeln das Zusammenleben der Menschen und damit die Gesellschaft gestalten. Schloss Pöggstall stammt im Kern aus dem 13. Jhdt. und war seitdem ein zentraler Platz im südlichen Waldviertel. Seine wechselvolle Geschichte und die jüngsten umfassenden Renovierungsarbeiten mit bedeutsamen archäologischen Funden werden derzeit in einer Sonderausstellung gezeigt.