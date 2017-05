Vera. Das kommt in den besten Familien vor

DDr. Christine Wallner und ihre Tochter Mag. Dr. Cornelia Wallner-Frisee erzählen von ihrem neuen Leben in Afrika und ihrer Hilfsorganisation. Sarah Puritscher berichtet von dramatischen Stunden, als ihr Vater einen schweren Herzinfarkt erlitt und sie lebensrettende Maßnahmen setzen musste. Nancy Salchow, eine erfolgreiche Autorin, beschreibt bei Vera, wie sie in einer psychiatrischen Klinik ihre große Liebe kennenlernte.

DDr. Christine Wallner und ihre Tochter Mag. Dr. Cornelia Wallner-Frisee betreiben in Tansania ein Waisenhaus, drei Schulen und eine Krankenstation. Für Christine Wallner war es ein Kindheitstraum nach Afrika zu gehen, um dort Menschen zu helfen. Dieser Traum ließ sie nicht mehr los. Nach einem Jus- und Medizinstudium und vielen Besuchen in Afrika, entschloss sie sich, ihr Haus zu verkaufen und neue Wege zu gehen. Als ihre Tochter und ihre Enkel sie dort besuchten und miterlebten, wie die Menschen die Hilfe dankbar annahmen, reifte auch in ihr der Entschluss, helfen zu wollen. Gemeinsam mit ihren Kindern, damals 4 und 5 Jahre, übersiedelte sie nach Tansania und gründete mit ihrer Mutter „Africa Amini Alama“. Bei Vera erzählen sie von ihrem neuen Leben und ihrer Hilfsorganisation.