Die Bergretter Filmriss (2)

Immer noch leidet Ausflügler Thomas an Gedächtnislücken und kann sich nicht daran erinnern, was mit seiner vermissten Freundin Sarah passiert ist. Langsam wird die Zeit knapp. Seine Nieren drohen zu versagen und Sarah ist die Einzige, die ihn durch eine Organspende retten könnte. Andreas sieht nur eine Chance, Sarah zu finden. Er will die Erinnerung des todkranken Mannes auffrischen, indem er ihn zurück an den Ort bringt, an dem er Sarah zum letzten Mal gesehen hat. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.