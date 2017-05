Ein Schloss am Wörthersee Mister Charlie aus L.A.

Bob Sager, Taugenichts auf allen Gebieten, versteckt sich im Hotel vor seinen vielen Gläubigern. Seine einzige Hoffnung ist sein Bruder Charlie, der es in Amerika zu Ansehen und Reichtum gebracht hat. Er erwartet ihn in Velden. Zu seinem Leidwesen kommt der Bruder jedoch nicht an. Ida hat eine rettende Idee.