Unterwegs beim Nachbarn Landesstudio Vorarlberg Mythos Heidi

"Heidi", die Schweizer Kinderbuch-Figur ist auf der ganzen Welt bekannt. Was das einfache Kind prägte, das fasziniert auch heute Generationen von Kindern. Heidi als Schweizer "Volksheldin", die nie gelebt hat, ist auch als Werbeträger beliebt und erfolgreich. Was steckt dahinter, welche Rolle spielt die Autorin, die streng gläubig erzogene Johanna Spyri, und was erinnert heute in der Region an die Zeit, in der die Geschichte des kleinen Mädchens spielt?