Donna Leon - Auf Treu und Glauben

Ein deutlich erschlankter Uwe Kockisch ermittelt erneut als Commissario Brunetti, unterstützt von seinem bewährten Team mit Karl Fischer als Sergente Vianello, Annett Renneberg als anmutiger Signorina Elettra und Michael Degen als Vice-Questore Patta, dem lieb gewonnenen Quälgeist. Neben Stipe Erceg als aufstrebenden Bankier sind in weiteren Rollen u.a. Jeanette Hain , Katja Weitzenböck und Nicole Heesters als Mutter des Mordopfers zu sehen. Der Film wird als Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik ausgestrahlt.

Inhalt

Brütende Hitze in Venedig, und das seit Tagen. Jeder sehnt sich nach Abkühlung. Zu seinem Verdruss muss Commissario Brunetti seinen Urlaub in den Bergen jedoch abbrechen. Ein Gerichtsdiener ist in seiner Wohnung erschlagen worden. Auf den ersten Blick sieht alles nach einer Beziehungstat aus. Anwalt Renato Penzo war unglücklich in das Opfer verliebt und kann kein Alibi vorweisen. Eine weitere heiße Spur führt in ein Dickicht aus Korruption und Verbrechen. Offenbar wusste der Ermordete zu viel.