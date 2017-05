Bewusst gesund - Das Magazin

Das vordere Kreuzband im Knie ist besonders verletzungsanfällig, reißt es, dann kann das in der Folge dazu führen, dass das Kniegelenk instabil wird und zunehmend Schmerzen beim Gehen oder Laufen verursacht. Im LKH-Univ. Klinikum Graz helfen Chirurgen Patienten, deren gerissenes Kreuzband wiederholt operiert werden muss mit einer Spendersehne wieder auf die Sprünge. Der Vorteil der neuen Methode: Statt zweier Operationen, zwischen denen eine sechsmonatige Pause zur Regeneration der Knochensubstanz notwendig ist, reicht ein minimalinvasiver Eingriff aus; dabei wird die Achillessehne eines Spenders zum neuen Kreuzband umfunktioniert. Sofort nach dem Eingriff ist damit das Knie stabil und die betroffene Patientin/Patient kann sofort mit der Physiotherapie beginnen, was auch den Heilungsprozess sehr beschleunigt. Gestaltung: Denise Kracher

Essstörungen sind eine Erscheinung konsumorientierter Gesellschaften; bis vor einiger Zeit war man der Meinung dass davon ausschließlich junge Frauen im Alter zwischen und 15 -35 Jahren betroffen sind; jetzt sehen die Expertinnen und Experten, das aber auch immer mehr ältere Frauen und auch Frauen im Wechsel davon betroffen sein können. Bewusst gesund hat eine 59-jährig Frau getroffen, die unter Binge-Eating, also ständig wiederkehrenden Essanfällen leidet. Gestaltung: Steffi Hawlik

Zeckenbiss – Borreliose als Gesundheitsrisiko

Es ist Zeckensaison, das merkt man nicht nur am schönen Wetter, sondern auch an der jährlich wiederkehrenden Impfkampagne. Das Problem: Die kleinen, blutsaugenden Spinnentiere können neben FSME – also der Frühsommermeningoenzephalitis - eine ganze Reihe von Bakterien übertragen. Die gefährlichsten davon sind die Borrelien, die katastrophale Schäden anrichten können, wenn man sie nicht rechtzeitig bekämpft.



Gestaltung: Christian Kugler