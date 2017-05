Bürgeranwalt

In der nächsten Sendung geht es ums Impfen, einen Tumor, der offenbar nicht erkannt worden ist und wir haben nachgefragt, ob in der Geschichte "Falsches Gutachten" der Patient Geld bekommen hat.

IMPFPFLICHT FÜR KINDER

In Italien will man neuerdings Impfungen für Kinder mit Strafen erzwingen.



Nachdem die Durchimpfungsrate in Österreich stark sinkt, Masern wieder verstärkt auftreten, fordert auch Volksanwalt Kräuter Impfungen durch finanzielle Steuerung, etwa beim Mutter-Kind-Pass, zu fördern.



An Hand eines konkreten Falles diskutiert er mit Dr. Gerhard Aigner, Sektionschef im Gesundheitsministerium, über die Möglichkeiten des Staates.