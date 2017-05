Heidelberger Romanze

Die Amerikanerin Susanne Edwards erhält ein Telegramm von ihrem Freund Erwin aus Heidelberg, in dem er die Verlobung auflöst. Sie beschließt, der Sache nachzugehen. Gemeinsam mit ihrem Vater, der selbst als Student sein Herz in diesem Ort verloren hat, reist sie Erwin nach. Doch statt ihren Verlobten zurückzugewinnen, verliebt sie sich in den Werkstudenten Hans-Joachim.