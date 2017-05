Der Winzerkönig Der Besuch

Überraschend taucht eine junge Frau, Sarah Richards, in Rust auf und will Claudias Vater Blasius sprechen. Sie sei Claudias jüngere Halbschwester, und es wäre der letzte Wille ihrer Mutter gewesen, ihm und Claudia Briefe von ihr zu überbringen. In der Zwischenzeit versuchen Thomas und Jakob Ressler mit ihrer Bürgerinitiative, die Bewohner von Rust über die Machenschaften rund um die Finanzierung von Schloss Bergham aufzuklären. Sie wollen genügend Unterschriften sammeln, um einen Antrag im Gemeinderat gegen das überbudgetierte Projekt zu stellen. Doch Bürgermeister Plattner lässt nicht lange auf einen gezielten Gegenschlag warten: Auf seine Initiative wird Stickler & Stickler eine wichtige Förderung gestrichen und plötzlich hängt Thomas finanziell völlig in der Luft.