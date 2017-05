Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Kamikaze

Während der Bergung eines verunglückten Bergsteigers kommt es zu Komplikationen. Thomas Wächter muss die Seilwinde, an der seine junge Kollegin hängt, absprengen. Gemeinsam hängen sie und der Verletzte an einem Karabiner, der der Belastung nicht standhält. Die beiden stürzen in den Tod. Der Verlobte der verunglückten Sanitäterin macht Wächter für ihren Tod verantwortlich. Er kapert einen Hubschrauber, fingiert eine Notfallsmeldung und versucht, den Medicopter in der Luft zu rammen.



Koproduktion RTL/ORF