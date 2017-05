Die Barbara Karlich Show Lieber eine Beziehung mit Kompromissen, als alleine zu sein

Gertrude, 55, Referentin für Ehebegleitung in der Steiermark,

ist überzeugt, dass aus einer Kompromissbeziehung wieder eine Liebesbeziehung werden kann. Ihre eigene Liebesgeschichte begann sehr romantisch, denn ihren Mann lernte Gertrude bereits in der Volksschule kennen. "Als wir heirateten, hatten wir wenig Geld. Als unsere erste Tochter unterwegs war, zogen wir zu meinen Schwiegereltern; da brauchte es natürlich Kompromissbereitschaften." Als vier Töchter geboren waren und sie schon längst in einer eigenen Wohnung lebten, folgten die nächsten Kompromisse. „Mein Mann war in seiner Arbeit ambitioniert, konnte sich verwirklichen, während ich zuhause bei unseren vier Töchtern war und diese Möglichkeit nicht hatte. Aber statt still vor mich hin zu leiden, fanden wir die einen Weg, um diese schwierige Situation zu überwinden."