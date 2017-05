heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Martina Rupp

Spital gibt falsche Auskunft

Wenn Patienten ins Krankenhaus müssen, bedeutet das auch für die Angehörigen eine große seelische Belastung. Oft ist es schwierig vom Spital Auskunft über den Gesundheitszustand zu erhalten - besonders, wenn man nicht persönlich fragen kann, weil das Spital weit vom Wohnort entfernt liegt.

Einer in Kärnten lebenden Frau ist es so ergangen. Sie bekam zwar telefonische Auskunft von einem Krankenhaus in Wien, doch diese war falsch. Marianne Waldhäusl und Sonja Hochecker berichten über eine Geschichte mit fatalen Folgen.



Zu Gast im Studio ist die Wiener Pflege- und PatientInnenanwältin Dr. Sigrid Pilz.