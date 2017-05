Eine gigantische Naturkatastrophe, eine Überschwemmung von unvorstellbarem Ausmaß soll Gott als Strafe über die sündige Menschheit verhängt haben. Als Sintflut wird sie bereits im Gilgamesch-Epos erwähnt, später fand sie auch Eingang in die Heilige Schrift der Juden und der Christen. Noah soll von Gott den Auftrag erhalten haben, acht Menschen und ein Paar von jeder Tierart auf ein Boot zu bringen und so vor dem Untergang zu retten. In der Bibel heißt es, dass es sich um ein Boot von gewaltigen Ausmaßen gehandelt haben soll. Aber wer dabei an ein Schiff mit einem zugespitzten Bug denkt oder auch an eine Art Kasten, wie es biblische Texte beschreiben, der irrt. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, dass die Arche Noah - oder ihr Vorbild - rund war. Darauf deutet jedenfalls eine fast 4.000 Jahre alte Tafel aus Ton hin, die aus dem alten Mesopotamien, dem heutigen Irak, stammt. Sie enthält erstaunliche neue Hinweise auf die Wurzeln des alttestamentarischen Berichts über Noah und die Sintflut.

