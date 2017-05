Ich tanze in dein Herz ("Ladies of the Chorus") Marilyn Monroe in ihrer ersten Hauptrolle

In dem Musicalfilm aus dem Jahre 1948 spielt die damals 22-jährige Marilyn Monroe den Star einer Revueshow, der gegen den Widerstand seiner Mutter den reichen Verehrer Rand Brooks heiraten will.

Inhalt Bubbles, der Star eines Varieté-Theaters, kündigt nach einem heftigen Streit mit der Tänzerin Mae ihren Job. Peggy Martin, die Tochter von Mae, springt kurzerhand für sie ein und steigt zum neuen Stern am Showhimmel auf. Als ihr ein anonymer Verehrer Tag für Tag Orchideen zukommen lässt, stellt sich rasch heraus, dass der gut situierte Randy Carroll dahintersteckt. Ihre Mutter Mae ist jedoch strikt gegen eine Liaison der beiden, da sie in jungen Jahren leidvolle Erfahrungen in Sachen Liebe machen musste.

DARSTELLER Marilyn Monroe (Peggy Martin)

Adele Jergens (Mae Martin)

Rand Brooks (Randy Carroll)

Steven Geray (Salisbury)

Eddie Garr (Billy Mackay)

Nana Bryant (Mrs. Carroll)

REGIE Phil Karlson