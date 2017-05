Die Rosenheim-Cops Die letzte Beichte

Als die Pfarrhaushälterin Anna Faltermayr in der Küche des Pfarrhauses erstochen aufgefunden wird, kommt aufgrund ihrer Tratscherei fast jeder in der Gemeinde als Täter infrage. Einer der Hauptverdächtigen ist der Mesner der Kirche, der das Opfer auch entdeckt hat.

Inhalt

Der Mesner in Hügelsdorf macht eines Morgens eine schreckliche Entdeckung. Im Garten findet er die Pfarrhaushälterin Anna Faltermayr erstochen auf. Der Angriff aus dem Hinterhalt muss die 62-jährige Frau völlig überrascht haben, da Kampfspuren fehlen. Im Ort war die Verblichene als ziemlich gehässig verschrien. Die ersten Ermittlungen führen die Rosenheim-Cops gleichwohl in eine Sackgasse. Erst durch die Auswertung der Handydaten der Toten rückt die Lösung des Falles in greifbare Nähe.



DARSTELLER

Igor Jeftic (Sven Hansen)

Dieter Fischer (Anton Stadler)

Max Müller (Michael Mohr)

Marisa Burger (Miriam Stockl)

Alexander Duda (Polizeichef Achtziger)

Karin Thaler (Marie Hofer)

Stephan Paryla-Raky (Franz Gabelsberger)

REGIE

Karsten Wichniarz