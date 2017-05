Das Herz einer Frau

Der fünfjährige Halbwaise Konrad sucht gegen den Willen seines Vaters überall eine neue Mutter. In einem Café entdeckt er den bekannten Revuestar Thea Moreno. Konrad schließt sie gleich in sein Herz und bittet sie, mit ihm nach Hause zu kommen. Auch sein Vater ist voller Begeisterung für Thea, die ihren Künstlernamen und Beruf verschweigt. Dadurch ist die junge Liebe aber bald in Gefahr.