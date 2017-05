Aufgetischt Im Wiener Augarten

Wir beobachten und begleiten über den Ablauf eines Tages Menschen, für die der Augarten Lebens- und Arbeitsraum ist, ein "allen Menschen gewidmeter Belustigungsort", ganz im Sinne Josephs des II. Unter ihm erlebte der Park seine Blütezeit.



Hier liegen die weltberühmte „Augarten Porzellan Manufaktur“, das „Museum Thyssen Bornemisza“, die Wiener Sängerknaben und das „MuTh“ eng nebeneinander ohne auf Eigenständigkeit verzichten zu müssen.



Der Augarten ist aber auch Teil eines Wiener Stadtviertels, das den Blick weit über Hochkultur hinaushebt. Die Flaktürme sind Symbol für diesen Weitblick und für die Fähigkeit der hier lebenden Menschen, düstere Zeiten in lichte zu verwandeln.



Stadtplanerin Uschi Schreiber, Stadträtin für Träume und Räume, hat den Augarten aus dem Dornröschenschlaf geweckt und in jahrelanger Überzeugungsarbeit in ein lebhaftes Open Air Wohnzimmer verwandelt.



Malerin Linde Waber hat schon als Kind am Augarten gelebt, als große Künstlerin ist sie zurückgekehrt. In ihren "Tageszeichnungen" spielt der Park eine essentielle Rolle.